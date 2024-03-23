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Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Капсула для эвакуации
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23.03.24, 04:44
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Людей с отравлением и огнестрелами привезли из «Крокуса»
По предварительной информации ведомства, изначально были госпитализированы 146 человек, среди них есть ребенок
info.sibnet.ru
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23.03.24, 04:21
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Связь с участником группы «Пикник» пропала
Концерт «Пикника» в «Крокус Сити-Холле» должен был состояться в пятницу, 22 марта. Все билеты были распроданы, это 6,2 тысячи мест
info.sibnet.ru
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23.03.24, 03:52
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Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити-холле» в момент теракта
Пока известно о 40 погибших и более 100 раненных в «Крокус Сити-холле», по данным Центра общественных связей ФСБ
Джон Кирби
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23.03.24, 03:44
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Власти США назвали теракт в Подмосковье «ужасным нападением»
Американские власти не имеют данных о причастности Украины к инциденту в подмосковном развлекательном центре
info.sibnet.ru
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23.03.24, 03:43
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Развлекательные и массовые мероприятия в Москве отменили
Помимо того, что в Москве отменили в ближайшие выходные массовые мероприятия, федеральные каналы меняют сетку вещания
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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23.03.24, 03:15
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Путину доложили о теракте в Подмосковье
Президенту доложили о нападении на «Крокус Сити Холл» группы неизвестных с автоматическим оружием
info.sibnet.ru
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23.03.24, 03:11
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Гость «Крокуса» опубликовал видео стрельбы в зрительном зале
22 марта в Москве произошел теракт — неизвестные в камуфляжной форме устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл»
теракт в «Крокус Сити Холле»
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23.03.24, 02:40
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ФСБ назвала число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Спецслужбы в настоящее время ведут поиск террористов, принимаются меры для оказания помощи пострадавшим
info.sibnet.ru
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23.03.24, 02:21
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Спецназ начал штурм «Крокус Сити Холла»
По одной из версий, террористы забаррикадировались в одном из помещений. По другой — успели скрыться с места преступления до прибытия спецназа
Полиция (МВД)
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23.03.24, 02:05
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Нападение на «Крокус Сити Холл» посчитали терактом
В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия
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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут