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Блог Ростелекома
23 марта,
сб
, 05:01
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Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Актуальная тема
Теракт в «Крокус Сити Холле»
42
0
23.03.24, 04:44
42
0
Людей с отравлением и огнестрелами привезли из «Крокуса»
По предварительной информации ведомства, изначально были госпитализированы 146 человек, среди них есть ребенок
141
0
23.03.24, 04:21
141
0
Связь с участником группы «Пикник» пропала
Концерт «Пикника» в «Крокус Сити-Холле» должен был состояться в пятницу, 22 марта. Все билеты были распроданы, это 6,2 тысячи мест
181
0
23.03.24, 03:52
181
0
Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити-холле» в момент теракта
Пока известно о 40 погибших и более 100 раненных в «Крокус Сити-холле», по данным Центра общественных связей ФСБ
158
0
23.03.24, 03:44
158
0
Власти США назвали теракт в Подмосковье «ужасным нападением»
Американские власти не имеют данных о причастности Украины к инциденту в подмосковном развлекательном центре
152
0
23.03.24, 03:43
152
0
Развлекательные и массовые мероприятия в Москве отменили
Помимо того, что в Москве отменили в ближайшие выходные массовые мероприятия, федеральные каналы меняют сетку вещания
214
0
23.03.24, 03:15
214
0
Путину доложили о теракте в Подмосковье
Президенту доложили о нападении на «Крокус Сити Холл» группы неизвестных с автоматическим оружием
240
0
23.03.24, 03:11
240
0
Гость «Крокуса» опубликовал видео стрельбы в зрительном зале
22 марта в Москве произошел теракт — неизвестные в камуфляжной форме устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл»
302
2
23.03.24, 02:40
302
2
ФСБ назвала число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Спецслужбы в настоящее время ведут поиск террористов, принимаются меры для оказания помощи пострадавшим
478
0
23.03.24, 02:21
478
0
Спецназ начал штурм «Крокус Сити Холла»
По одной из версий, террористы забаррикадировались в одном из помещений. По другой — успели скрыться с места преступления до прибытия спецназа
212
0
23.03.24, 02:05
212
0
Нападение на «Крокус Сити Холл» посчитали терактом
В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» как минимум пять человек в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия
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GammiPluh
А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...
nicollaich
Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.
pepelmetal
Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"
GammiPluh
А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут
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