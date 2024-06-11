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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Установлена причастность разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Источник:
Sibnet.ru
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Российские спецслужбы установили причастность военной разведки Украины к теракту в «Крокус сити холле», заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.

«Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям», — сказал Бортников.

Он отметил, «что показательным примером является установленная нами причастность военной разведки Украины к теракту в подмосковном "Крокус Cити Холле"».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Предполагаемых исполнителей задержали на следующий день — это уроженцы Таджикистана. Всего в качестве обвиняемых по делу о теракте привлечены 20 человек.

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