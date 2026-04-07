Один из соучастников теракта в «Крокусе» покончил с собой в СИЗО

Осужденный к пожизненному сроку по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершил суицид, сообщило Главное управлении ФСИН по Москве.

«6 апреля 2026 года в камере СИЗО-1 был обнаружен без признаков жизни осужденный к пожизненному лишению свободы, совершивший акт суицида. На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали», — говорится в сообщении.

По информации ФСИН, о случившемся узнали по камерам наблюдения. Имя осужденного не раскрывается в соответствии с законом о личных данных.

По данным СМИ, с собой покончил 37-летний Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Как установило следствие, переводил деньги для оплаты жилья исполнителям теракта. Ему назначили пожизненное заключение в колонии особого режима и штраф 500 тысяч рублей.

«Коммерсантъ» написал, что в это же время попытку суицида совершил еще один фигурант дела. Джабраила Аушева (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), пытавшегося покончить с собой в пересыльной тюрьме «Красная Пресня», удалось спасти врачам. Он был осужден за участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года, за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Погибли 150 человек, пострадали 609. Четырех исполнителей 12 марта приговорили к пожизненному лишению свободы. Еще 11 фигурантов, которых следствие считает пособниками, также получили пожизненные сроки, а четверым другим назначили наказание от 19 до 22 лет.