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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Террористы из «Крокуса» признались, что получили оружие из Украины

Источник:
ТАСС
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Оружие для совершения теракта в концертном зале «Крокус сити холл», жертвами которого стали 149 человек, было завезено с территории организатора и заказчика — Украины, говорится в материалах дела.

«До того, как нас задержали, мы проследовали на автомобиле со стоянки от "Крокус сити холла" на МКАД и далее направились на трассу М-3 "Украина". В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, оружие попало в Москву именно с украинской территории», — приводит ТАСС показания одного из исполнителей теракта.

Как следует из показаний обвиняемого, члены запрещенного в России экстремистского движения "Вилаят Хорасан" действовали по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил террористам в итоге их куратор Сайфулло.

«Нам специально создавали легенду, чтобы для общественности теракт в "Крокус сити холле" выглядел как совершенный исключительно в интересах экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация)», — сказал один из фигурантов дела.

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