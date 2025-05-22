Семья террориста «Крокуса» из Новосибирска попросила освободить его

Родители обвиняемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далержона Мирзоева (признан Росфинмониторингом экстремистом и террористом) обратились к президентам России и Таджикистана с просьбой освободить их сына, так как, по их словам, его подставили.

«Пусть его освободят и отпустят к детям в Таджикистан, которые живут в голоде и нищете. Он ни в чем не виноват», — сказала мать Мирзоева Гулракат Мирзоева изданию Сиб.фм.

По словам женщины, на кадрах в «Крокусе» показан другой человек, а ее сын не причастен к теракту. Мирзоева написала письма президентам двух государств — Эмомали Рахмону и Владимиру Путину.

Женщина рассказала, что сейчас ее семья, которую раньше обеспечивал сын, еле сводит концы с концами. Ее муж работает таксистом и обеспечивает 11 человек, в том числе больную жену Далержона и его четверых детей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Вооруженные мужчины открыли огонь и подожгли зрительный зал. Погибли не менее 145 человек, 551 был ранен.

Мирзоев — один из предполагаемых четырех исполнителей теракта. Он был прописан в Кировском районе Новосибирска и работал в такси.