Исполнители теракта в «Крокусе» получили на всех 135 тыс. рублей

Четыре исполнителя теракта в концертном зале «Крокус сити холл» получили сразу после нападения от своих кураторов 135 тысяч рублей, сказано в материалах дела.

«Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть территорию Российской Федерации», — приводит ТАСС материала дела.

Теракт в «Крокусе» был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан».