Исполнителям теракта в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Прокурор потребовал пожизненное наказание для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Также фигурантов призвали лишить приобретенного гражданства.

Всего на скамье подсудимых 19 человек, 13 обвиняют в терроризме, остальных — в содействии преступлениям такого характера. Прокурор запросил пожизненное для 15 из них, передает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Для еще четверых прокурор запросил сроки от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев заключения. В рамках дела потерпевшие также просят суд удовлетворить гражданские иски, совокупная сумма которых превышает 65 миллионов рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.

Погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Следственный комитет утверждал, что к организации теракта причастны украинские спецслужбы.