Россиянам вдвое увеличили лимит сверхурочной работы

Металлургический завод, производство алюминия
Фото: © пресс-служба «РУСАЛ»

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий увеличение лимита сверхурочных работ до 240 часов.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс, согласно документу, лимит сверхурочных работ увеличивается вдвое — со 120 до 240 часов в год. Ранее лимит сверхурочной работы был установлен в четыре часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год.

Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие. Лимит в 120 часов в год сохраняется для работников государственных и муниципальных учреждений, а также работников с вредными условиями труда.

Привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда к сверхурочной работе можно будет только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

Также работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год, получили право на один рабочий день в год для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

Обсуждение (5)
Топ комментариев

DADMAL

Вот как надо жаловаться и будет вам счастье.

Uynachalnica

Так волновадась за судьбу России и востановление экономики, что вместо ВАЗа купила Ламборжини.

Uynachalnica

Сказочкини из новейшей истории, и не удивительно, что имя им ер!"То, как раньше говорили в Советском...

Uynachalnica

Реальный вице-премьер о реальном росте реальных зарплат - это он о своей? Думаю и тут что-то не дореалил!