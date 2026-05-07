Средняя зарплата в России за 10 лет выросла почти в три раза

Средняя заработная плата в России за десятилетний период увеличилась почти в три раза, сообщила доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«За последние десять лет заработная плата выросла почти в три раза, с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в 2025 году», — сказала ТАСС экономиста.

Она также обратила внимание, что за период с 2016 по 2025 год в три раза увеличился размер МРОТ.



«А накопленная инфляция, по официальным источникам, за этот же период составила 147,4%. Очевидно, что рост средней заработной платы и МРОТ опередил уровень инфляции», — отметила эксперт.