Число самозанятых выросло на четверть

Число самозанятых россиян за 2025 год увеличилось более чем на четверть, следует из данных Федеральной налоговой службы России.
Работающих в налоговом режиме самозанятости за прошлый год стало больше на 26,8%, их количество превысило 15 миллионов человек. В конце 2024-го в стране было более 12 миллионов самозанятых, приводит РИА Новости данные ФНС.
Специальный налоговый режим для них действует до 31
декабря 2028 года. Самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год
могут установить специальное приложение и вести бизнес легально, уплачивая
налог по ставке четыре или шесть процентов без предоставления отчетности.
Как заявлял в конце прошлого года замминистра финансов Алексей Сазанов, эксперимент с льготным налоговым режимом продлится до конца 2028-го, а в 2027-м будет дискуссия о его сохранении или изменении.