Число самозанятых выросло на четверть

РИА Новости
Число самозанятых россиян за 2025 год увеличилось более чем на четверть, следует из данных Федеральной налоговой службы России.

Работающих в налоговом режиме самозанятости за прошлый год стало больше на 26,8%, их количество превысило 15 миллионов человек. В конце 2024-го в стране было более 12 миллионов самозанятых, приводит РИА Новости данные ФНС.

Специальный налоговый режим для них действует до 31 декабря 2028 года. Самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести бизнес легально, уплачивая налог по ставке четыре или шесть процентов без предоставления отчетности.

Как заявлял в конце прошлого года замминистра финансов Алексей Сазанов, эксперимент с льготным налоговым режимом продлится до конца 2028-го, а в 2027-м будет дискуссия о его сохранении или изменении.

