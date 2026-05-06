Число самозанятых выросло на четверть

Число самозанятых россиян за 2025 год увеличилось более чем на четверть, следует из данных Федеральной налоговой службы России.

Работающих в налоговом режиме самозанятости за прошлый год стало больше на 26,8%, их количество превысило 15 миллионов человек. В конце 2024-го в стране было более 12 миллионов самозанятых, приводит РИА Новости данные ФНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как проверить трудовой стаж через «Госуслуги»

Специальный налоговый режим для них действует до 31 декабря 2028 года. Самозанятые с доходом в пределах 2,4 миллиона рублей в год могут установить специальное приложение и вести бизнес легально, уплачивая налог по ставке четыре или шесть процентов без предоставления отчетности.



Как заявлял в конце прошлого года замминистра финансов Алексей Сазанов, эксперимент с льготным налоговым режимом продлится до конца 2028-го, а в 2027-м будет дискуссия о его сохранении или изменении.