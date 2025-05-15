Как проверить свой трудовой стаж через «Госуслуги»

Для назначения страховой пенсии по старости нужен трудовой стаж не менее 15 лет и не менее 30 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Чтобы убедиться, что данные учитываются правильно, проще всего проверить выписку на «Госуслугах».

Если стажа и ИПК не хватает или совсем нет, назначается социальная пенсия, но на пять лет позже страховой.

Как посмотреть стаж работы на «Госуслугах»

Любой зарегистрированный пользователь «Госуслуг» может заказать в личном кабинете выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС). Она включает все сведения, которые влияют на пенсионные права: стаж, страховые периоды, начисленные пенсионные баллы и взносы.

Чтобы бесплатно посмотреть свой трудовой стаж, на портале «Госуслуги» необходимо найти раздел «Справки и выписки». Далее в списке услуг выбрать «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР» и «Получить выписку».

Через некоторое время выписка появится в личном кабинете. Заказывать ее можно сколько угодно раз, но лучше делать это ежегодно, чтобы регулярно проверять достоверность сведений.

Что будет в выписке. Индивидуальный лицевой счет в Социальном фонде (СФР) — документ, который содержит информацию о трудовой деятельности и пенсионных правах. По нему определяется размер будущей пенсии.

Выписка покажет учтенный стаж и количество набранных пенсионных баллов Фото: © Sibnet.ru

В выписке указывается учтенный стаж и количество набранных пенсионных баллов, который официально называются индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Также в ней перечислены взносы работодателей и периоды, за которые стаж и баллы начислялись.

Что такое пенсионные баллы

Это и есть индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — показатель, от которого зависит размер будущей пенсии. Баллы начисляют за каждый год работы. Количество баллов зависит от размера заработка и размера взносов, которые работодатель платит за сотрудника.

Для выхода на пенсию по старости с 2025 года нужно накопить 30 и более пенсионных баллов. Но это не означает, что человек на высокооплачиваемой должности наберет нужный коэффициент мгновенно. За год может быть начислено не более 10 баллов.

ИПК растет не только у работающих граждан. Баллы начисляют без взносов и официальной работы в следующих случаях:

1. Уход за ребенком до 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. ИПК за год начислят: 1,8 — за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и четвертого.

2. Уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, лицом старше 80 лет. ИПК за год — 1,8.

3. Военная служба по призыву. ИПК — 1,8.

4. Участие в СВО. ИПК — 3,6.

Условие начисления — до или после этих периодов должны быть периоды работы или другой деятельности с отчислением страховых взносов. Например, женщине не зачтут в стаж уход за ребенком, если ни до, ни после этого она вообще не работала.

Общий размер страховой пенсии складывается из фиксированной части и стоимости всех накопленных ИПК. Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2025 году — 8 907,70 рублей. Стоимость одного коэффициента пересматривают ежегодно, в 2025 году она составляет 145,69 рублей.

Какой стаж учитывается

Страховой стаж — продолжительность периодов работы гражданина (включая периоды временной нетрудоспособности по больничному), а также иных социально значимых периодов деятельности.

Стаж за годы работы

— По трудовому и гражданско-правовому договору (за периоды, когда работодатель или заказчик отчислял страховые взносы за сотрудника).

— Индивидуальным предпринимателям (за периоды, когда они платили обязательные взносы за себя).

— Самозанятым и неработающим (за периоды с добровольными страховыми взносами).

Стаж за нестраховые периоды

— отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, но не более 6 лет.

— получение высшего или среднего профессионального образования, если учеба завершилась до 1 января 2002 года.

— уход за ребенком-инвалидом, если за это была назначена выплата.

— уход за инвалидом и человеком старше 80 лет.

— жизнь в браке с военнослужащим по контракту, но не более 5 лет за все время трудоспособности.

— временная нетрудоспособность, если было назначено пособие по безработице.

— военная служба по призыву, оперативно-разыскная работа.

Какой стаж не учитывается. В выписке не будет трудового стажа: федеральных государственных служащих, военнослужащих по контракту, космонавтов, работников летно-испытательного состава.

Эти группы граждан получают государственную пенсию, которая не зависит от отчислений в Социальный фонд и равна доле от среднемесячного заработка. Точную сумму можно узнать в личном деле в отделе кадров работодателя.

Если в выписке неточности

Сведения в выписке можно скорректировать. Например, если неправильно отражены периоды работы или суммы заработка, нет информации об отчислениях в статусе ИП или о нестраховых периодах, за которые начисляется стаж.

Чтобы внести уточнения, необходимо направить заявление в СФР. Для этого на Госуслугах нужно найти услугу «Корректировка индивидуального лицевого счета в СФР» и выбрать вид сведений для изменений.

После этого останется ввести корректную информацию по выбранным периодам, прикрепить подтверждающие документы и отправить заявление. СФР примет решение о корректировке сведений в течение десяти дней.