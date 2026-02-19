Контроль за подозрительными денежными переводами ужесточился. Если ранее в рамках борьбы с мошенниками операци отслеживали по шести признакам, то с 2026 года их стало 12. Как не попасть под подозрение и избежать блокировки карт, рассказали в Сибирском главном управлении Банка России.

Борьба с кибермошенниками в России идет сразу по несколько направлениям. Первое — постоянный обмен информацией между Банком России, участниками финрынка, правоохранительными органами, операторами связи.

Второе — непрерывное взаимодействие ЦБ и банков по ведению базы данных о мошеннических операциях. Сейчас в ней около 200 тысяч уникальных реквизитов-сведений о мошеннических операциях, плательщиках и получателях денег. Речь не о числе людей, а об уникальных реквизитах мошеннических операций.

«Все это позволяет повысить степень защиты людей от мошенников. Если говорить про эффективность, то есть общепринятый критерий — доля похищенных денег в общем объеме переводов. В нашей стране начиная с прошлого года этот показатель не растет. Злоумышленникам достается всего 8 копеек из 10 тысяч рублей переводов», — отметила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

Третье направление — запуск различных сервисов защиты и эффективная работа антифрод-систем крупных банков. Например, с января по сентябрь прошлого года банки предотвратили хищение более 11,5 триллиона рублей.

Как банки отслеживают операции

Коммерческие банки обязаны проверять операции клиентов на признаки мошенничества и предотвращать подозрительные переводы. До 1 января 2026 года было шесть признаков таких операций:

реквизиты получателя денег есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях;





перевод с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и сведения о нем попали в базу данных Банка России;





информация о получателе денег есть в собственной базе данных банка о подозрительных переводах;





нетипичная для клиента операция – например, по сумме, периодичности или времени ее совершения;





в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Новые признаки подозрительных операций

С 1 января 2026 года число признаков увеличилось до 12. Это позволило банкам более эффективно выявлять сложные мошеннические схемы, включая случаи удаленного доступа к счетам и использование цифровых инструментов. Среди них:

при бесконтактной операции (NFC) в банкомате время обмена данными между банковской картой и банкоматом превышает норму, установленную «Национальной системой платежных карт» (НСПК);





НСПК проинформировала банк о риске мошенничества при совершении перевода. Например, это может быть раскрытие сведений о платежной карте и других электронных средствах платежа;





за 48 часов до перевода был сменен номер телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах», на смартфоне или компьютере клиента обнаружены указывающие на риск мошенничества факторы (например, наличие вредоносных программ);





попытка внесения наличных денег на счет человека, который за последние 24 часа совершал трансграничные переводы в адрес физического лица на сумму больше 100 тысяч рублей;





перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений, при условии, что такой операции менее чем за 24 часа предшествовал перевод самому себе из другого банка через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тысяч рублей;





сведения о получателе денег содержатся в государственной информационной системе противодействия правонарушениям, которые совершаются с использованием информационных и коммуникационных технологий.

Последствия

«При выявлении подозрительного перевода карта клиента и перевод денег не блокируются — операция приостанавливается на два дня для дополнительной проверки и информирования клиента», — сообщило Сибирское ГУ Банка России.

Иными словами, банк информирует клиента о подозрительной операции и, если тот в течение двух дней подтверждает перевод или совершает его повторно, деньги благополучно уходят получателю. Если клиент не подтверждает перевод, операция считается несовершенной, и деньги остаются на счете плательщика.

Но после выявления признаков мошеннической операции есть риск попасть в черный список Центробанка, который официально называется базой данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Это уже гораздо более сложная история.

Это список формируется на основе сведений, которые предоставляют коммерческие банки и другие участники информационного обмена с Банком России. Туда могут поступать сведения и от МВД России.

Коммерческий банк обязан официально уведомить клиента о включении его в черный список. У человека блокируется банковская карта и доступ к онлайн-банкингу. Но при этом он может воспользоваться деньгами и совершить любые банковские операции, лично посетив с паспортом отделение банка.

Как обжаловать включение в черный список

Чтобы обжаловать включение в черный список нужно обратиться в Банк России. В ответ на обращение ЦБ даст подробную информацию о спорной транзакции. Затем эту информацию можно перенаправить в коммерческий банк, чтобы урегулировать вопрос.

Если возбуждено уголовное дело, то Центробанк предоставит информацию о подразделении полиции, которое его расследует. Решение о целесообразности исключения реквизитов человека из базы данных должно быть принято в течение 15 рабочих дней.

«Мы постоянно отслеживаем работу механизмов реабилитации и при необходимости их корректируем. Если же человек не согласен с решением Банка России об отказе в исключении сведений из базы данных, то он вправе оспорить его в суде», — пояснил ЦБ.