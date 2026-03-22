Ранее подростки о 14 до 18 лет могли самостоятельно открывать счета, но с 1 августа 2025 года в рамках борьбы с мошенничеством правила изменились. Теперь они могут это сделать только при письменном согласии родителей, усыновителей или попечителя.

Правоохранительные органы фиксировали множество случаев, когда подростки становились невольными участниками мошеннических схем. Новая система оформления призвана защитить молодых людей от вовлечения в незаконную деятельность.

Что потребуется для открытия счета

Чтобы открыть счет на имя ребенка, которому исполнилось 14 лет, родителям или опекуну необходимо предоставить в отделение банка свой паспорт или иное удостоверение личности.

К нему нужно приложить свидетельство о рождении для ребенка до 14 лет, или паспорт для несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, или их нотариально заверенные копии.

Кроме того, потребуется свидетельство о постановке на учет в налоговом органе родителя или усыновителя ребенка.

Приемным родителям нужно предоставить договор о приеме ребенка на воспитание.

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным и получить право самостоятельно открыть счет. Для этого он должен работать по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия представителей занимается предпринимательской деятельностью.