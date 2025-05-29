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Как взять кредит с нулевой кредитной историей

Источник:
Sibnet.ru
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Кредитный договор
Фото: © Sibnet.ru
Люди с нулевой кредитной историей для банков, как кот в мешке. Банкиры не знают, чего от них ожидать и не спешат выдавать кредиты. Центр финансовой грамотности «Роскачества» посоветовал, как решить эту проблему.

Нулевая кредитная история (КИ) означает, что у заемщика нет никаких отметок в кредитном бюро. Он или никогда ранее не брал кредитов или брал их так давно, что они не отобразились. Обычно нулевую КИ имеют студенты.

«Для банка такие заемщики — фактически кот в мешке, ведь их финансовая дисциплина неизвестна. Кредитная организация не знает, как аккуратно клиент может возвращать заемные средства, может ли клиент с умом распоряжаться кредитными деньгами и возвращать средства на регулярной основе», — отметили эксперты Центра финансовой грамотности.

Но есть способ постепенно наработать кредитную историю. Стоит обратить внимание на продукты, к которым финансовые организации предъявляет наименьшие требования. К ним относятся:

  • Кредитные карты с минимальным лимитом;
  • Микрозаймы (микрофинансовые организации готовы рассматривать заемщиков без КИ);
  • Рассрочка. Но не рассрочка BNPL (Buy Now Pay Later — «Купи сейчас, заплати потом»), поскольку она не отображается в кредитной истории.

Во всех случаях лучше запрашивать минимальные суммы и не подавать сразу несколько заявок в разные кредитные учреждения (это портит рейтинг). Лучше подать одну заявку, дождаться решения и в случае отказа выбрать другое кредитное учреждение.

Требования кредиторов к новичку

Заемщикам-новичкам понадобится подать заявку на кредит и заполнить анкету. Большинство банков предъявляет к людям с нулевой кредитной историей следующие требования:

  • Возраст от 21 года на момент подачи заявки до 75 лет на момент погашения кредита;
  • Официальный доход примерно от 15 000 рублей в месяц;
  • Общий трудовой стаж от 1 года;
  • Постоянная регистрация по месту жительства;
  • Профиль на Госуслугах.

Если запрашиваемая сумма будет больше минимальной, кредитная организация может попросить привлечь созаемщика или поручителя, попросить залог.

После того, как новичок получит кредитную карту, займ или рассрочку, на формирование положительной кредитной истории может уйти до года, если не будет просрочек платежей.

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Экономика #Деньги #Потребитель
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