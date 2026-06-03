Как получить выплату за долгий брак

Прожившие много лет вместе супруги в России могут получить дополнительные выплаты до 70 тысяч рублей. Сумма зависит от региона и продолжительности брака. Кому положены деньги за долгий брак и как их получить?

Выплаты за долгий брак носят региональный характер и регулируются местными нормативными актами — на федеральном уровне такой меры поддержки нет. Всего таких регионов порядка 20. Обычно на выплату можно претендовать после 50 лет совместной жизни.

Кому положены выплаты

Требования к парам могут отличаться в зависимости от региона, однако есть базовые требования для назначения выплаты. В частности, супруги должны прожить в официальном браке вместе не менее 50 лет, а также постоянно проживать на территории, где действует мера поддержки.

Важно: при повторной регистрации брака после развода стаж совместной жизни «обнуляется».

Наличие детей или внуков, статус нуждающихся в материальной помощи или улучшении жилищных условий, возраст самих супругов, имущество в собственности при назначении выплаты не учитываются.

Какие регионы платят за долгий брак

На сегодня мера поддержки действует в областях: Московская, Ленинградская, Мурманская, Свердловская, Владимирская, Пензенская, Вологодская, Калужская, Архангельская, Белгородская, Тюменская, Самарская, Челябинская области.

Также платят за долгий брак в Татарстане, Удмуртии, Коми, Северной Осетии, Хабаровском и Приморском краях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Отдельные выплаты есть в Москве и Санкт-Петербурге.

Как получить деньги

Автоматически деньги не платят, для получения выплаты за долгий брак потребуется, свидетельство о регистрации брака, паспорта супругов с пропиской в регионе, банковские реквизиты для получения денег.

С этим пакетом документов одному из супругов необходимо посетить региональное отделение «Мои документы» или местное отделение соцзащиты и написать соответствующее заявление. Также есть вариант подать заявление онлайн через «Госуслуги».

Размер выплат различается в зависимости от региона. Например, в Санкт-Петербурге прожившие в браке 70 лет супруги получат на семью 70 тысяч рублей. В Москве соответствующая сумма составляет 44 тысячи рублей. Деньги поступят на карту в течение месяца после одобрения.