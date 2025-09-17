Российский госслужащий в сентябре впервые получил зарплату в цифровых рублях. С 1 января 2026 года гражданам станут доступны операции с цифровым рублем. Что такое цифровой рубль и как им пользоваться — максимально просто.

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это третья форма денег, дополняющая уже существующие: наличные и безнал. Он существует не в формате бумажной купюры или денег на банковском счете, а в виде уникального цифрового кода.

Обычные банкноты хранятся в физическом кошельке — а цифровые рубли на электронной платформе Центробанка РФ. Цифровые деньги очень похожи на привычный безнал — их можно перевести другу или родственнику, заплатить с их помощью за товары или услуги.

1 обычный рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль

Цифровой рубль не заменит наличные и безналичные деньги: все три формы будут существовать одновременно. При этом принуждать пользоваться цифровыми деньгами не будут — пользователь сам выберет наиболее подходящую форму денег.

Как пользоваться цифровым рублем

Электронный кошелек для цифровых рублей похож на удостоверение личности — каждый гражданин может открыть только один, процедура бесплатная. Если человек является клиентом нескольких банков, кошелек будет доступен через мобильное приложение любого из них.

Чтобы перевести цифровые рубли другому человеку, нужно зайти в приложение своего банка, выбрать опцию перевода, получателя из списка контактов или по номеру мобильного телефона, затем ввести сумму и подтвердить перевод. Операцию произведет Центробанк.

Процесс пополнения кошелька цифровыми рублями примерно такой:

клиенту потребовалось 500 цифровых рублей;

он делает заявку в банковском приложении;

банк списывает 500 безналичных рублей;

500 цифровых рублей поступают в кошелек клиента.

Приобрести цифровые рубли можно также чрез банковские приложения.

Обменять цифровой рубль на наличные можно через безналичные средства. Цифровые рубли потребуется перевести из цифрового кошелька на счет в банке или карту, а потом снять наличные в кассе или банкомате.

Оплатить товары или услуг цифровым рублем можно будет через банковское приложение. Достаточно считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

В чем отличие от безнала

От безнала цифровой рубль отличается тем, что у каждой виртуальной «монеты» есть уникальный идентификатор, как номер на бумажной купюре. Поэтому Центробанк сможет отследить путь каждого рубля.

В цифровых рублях также нельзя открыть вклад или получить кредит. На остаток кошелька в цифровых рублях не будут начислять проценты. Это связано с тем, что третья форма рубля — средство для проведения платежей и переводов, а не средство сбережения или кредитования.