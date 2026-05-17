Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ

Китай предложил России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект (ИИ), заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

«Нам следует укреплять обмен и взаимодействие в таких передовых областях, как большие данные, искусственный интеллект, беспилотное вождение и умные города», — сказал ТАСС вице-премьер Госсовета КНР.

Выступая с инициативами по развитию двусторонних экономических связей, он выделил расширение инновационного вектора как одно из приоритетных направлений.

По словам Чжан Гоцина, Москве и Пекину необходимо углублять кооперацию в области фундаментальных исследований и практического внедрения их результатов.



Он также отметил, что научно-технические инновации призваны обеспечить обоюдный выигрыш и стать новым драйвером роста эффективности для экономик двух стран.