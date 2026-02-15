Как отсканировать QR-код смартфоном на Android

Считывание QR-кода пдает мгновенный доступ к закодированной информации. Разбираемся как можно отсканировать QR-код на смартфоне с операционной системой Android.

QR-код — это двухмерный матричный штрих-код, который кодирует данные с помощью черно-белых квадратов. Придумали его в Японии в 1994 году. Один QR-код может хранить до 7 089 цифр или 4 296 символов.

Как сканировать QR-код на Android

Проще всего отсканировать QR-код с помощью штатного приложения «Камера» — большинство смартфонов имеют функцию автоматического распознавания QR-кодов. Достаточно навести камеру смартфона на QR-код. На экране появится ссылка или специальный символ. Если кликнуть, зашифрованная в коде информация откроется.

Продвинутые смартфоны позволяют добавлять сканер QR-кодов в панель быстрых настроек (в «шторку»). При активации такого считывателя из «шторки» запустится камера, на экране появится искатель кода. При недостаточном освещении можно включить подсветку (фонарик).

Однако не все телефоны могут считывать QR-код через стандартную камеру. В этом случае следует воспользоваться интеллектуальными камерами — например, приложением «Объектив» от Google или «Умной камерой» в приложении «Яндекс с Алисой».

Необходимо активировать такую камеру и навести на QR-код — зашифрованная информация или ссылка на сайт появится на экране смартфона. Также можно сфотографировать код и открыть картинку из галереи в приложении позднее.

Еще один вариант отсканировать QR-код — скачать в Google Play или RuStore и установить одно из многочисленных бесплатных приложений, в названии которых присутствует словосочетание «сканер QR-кодов».

Если QR-код связан с платежом, проще всего будет отсканировать его в банковском приложении, установленном на смартфоне. Такие приложения имеют встроенный сканер, он помечается значком QR-кода. Оплата по QR-коду в России проходит через Систему быстрых платежей.

Какие данные хранит QR-код

Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные — например, платежную информацию, сведения для доступа к Wi-Fi, визитную карточку и даже ресторанное меню.

Любой QR-код имеет блоки исправления ошибок — так называемые коды Рида-Соломона. Поэтому отсканировать можно даже поврежденный или смятый QR-код — данные обычно корректно считываются даже при повреждении 30% поверхности.