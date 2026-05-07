Telegram получил крупное обновление

Telegram выпустил обновление до версии 12.7, в апдейте добавлено сразу несколько функций, направленных на борьбу с накрутками, расширение инструментов администрирования и упрощение работы с контентом.

Так, теперь владельцы каналов могут ограничивать участие в голосованиях, разрешая его только пользователям из выбранных стран и подписчикам, которые состоят в канале более 24 часов. Это должно снизить влияние ботов и накруток.

Администраторам групп и каналов добавили расширенный контроль реакций — теперь их можно просматривать и удалять точечно. Также появился ИИ-редактор с настраиваемыми стилями редактирования сообщений, которыми можно делиться.

Кроме этого, Telegram открыл доступ к бизнес-ботам для всех пользователей, включая тех, у кого нет Premium, а Markdown-файлы до 64 КБ теперь открываются в Instant View. Дополнительно появилась возможность отложенной отправки сообщений без звука.