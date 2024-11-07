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Экраны E-Ink: чем отличаются читалки с электронными чернилами

Источник:
Sibnet.ru
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Ридер с экраном на электронных чернилах
Фото: Zsinytwiki / CC BY-SA 4.0
Читалка с экраном на «электронных чернилах» E-Ink безопасна для зрения, поскольку имитирует печать на настоящей бумаге. Но экраны электронных книг E-Ink имеют несколько поколений, которые отличаются по своим возможностям и характеристикам.

Какие экраны E-Ink бывают

Электронные книги оснащаются экранами E-Ink разных поколений. Они отличаются четкостью изображения, разрешением, поддержкой дополнительных цветов, а также ценой. Самым первым поколением стала технология E-Ink Vizplex, сейчас такие ридеры уже не выпускаются.

E-Ink Pearl. Второе поколение электронных чернил — самое доступное по цене. Такие экраны имеют разрешение 800x600, контрастность 10:1 (чем она выше, тем более четкое изображение получается) и плотность пикселей 166 ppi (высокое значение делает картинку более «гладкой»).

E-Ink Carta. Третье поколение, в котором разработчикам удалось отказаться от полной перерисовки страниц. Это значительно ускорило «перелистывание» книги. Контрастность таких экранов достигла 15:1, разрешение составляет 1024x758.

E-Ink Carta Plus и E-Ink Carta HD. Доработанное третье поколение экранов E-Ink. Разрешение здесь составляет 1440x1080, плотность пикселей — 300 ppi, ускорена загрузка страниц. Большинство современных ридеров используют именно эту технологию.

E-Ink Kaleido. Флагманская технология, которая превращает экран с технологией E-Ink в цветной. Разрешение достигает 1872x1404, доступно отображение 4096 цветов. Идеально подходит для чтения цифровых комиксов, манги, атласов или журналов.

Отображение цвета на экране E-Ink Gallery
Отображение цвета на экране E-Ink Gallery
Фото: © eink.com

E-Ink Gallery. Новейшая и пока малораспространенная технология цветных экранов E-Ink, которая способна отображать уже 50 тысяч цветов с плотностью 300 ppi. Одна из самых дорогих, с ней выпущены единичные читалки.

Как работают «электронные чернила»

Технология E-Ink работает следующим образом — в гибкой подложке электронной книги размещаются микрокапсулы с чернилами, которые содержат белые и черные частицы с разными электрическими зарядами. Под действием заряда одни гранулы поднимаются вверх, а другие прижимаются к подложке.

В зависимости от положения читатель видит белый, черный или промежуточный серый цвет — именно так на экране появляется изображение. При этом капсулы останутся на месте, даже если вынуть из читалки аккумулятор.

Таким образом, на поддержание «проявленного» изображения на E-Ink-экране электричество не требуется. Благодаря этой особенности, одной зарядки ридера хватает на 10-15 тысяч страниц, что равносильно нескольким неделям чтения.

Большинство экранов E-Ink передают лишь 16 оттенков серого. Однако на рынке есть цветные дисплеи на базе электронных чернил, это достигается за счет слоя светофильтров, помещенного над основным экраном.

Почему E-Ink безопаснее

Читалки с экранами E-Ink расходуют энергию только на смену изображения, а контрастность создается за счет отраженного естественного излучения — как у обычной книги. Этим они выгодно отличаются от планшетов и смартфонов.

Поскольку излучения от экрана нет, глаза от чтения электронных книг на экране E-Ink устают намного меньше по сравнению с обычными дисплеями. В первую очередь, это связано с отсутствием мерцания LCD-матрицы. E-Ink-экраны также не выцветают на солнечном свете.

Главные минусы E-lnk-экранов — хрупкость и необходимость в дополнительной подсветке в темное время суток.

На что еще обратить внимание

E-lnk-экраны бывают сенсорными, на таких устройствах «перелистывать» страницы и заниматься настройкой в меню можно пальцами. Однако следует учитывать, что наличие дополнительного слоя в подложке снижает контрастность. 

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