Горячие клавиши Windows для работы с документами

Горячие клавиши Windows — комбинации на клавиатуре, которые мгновенно выполняют нужное действие, экономя время пользователя. Иногда их называют хоткеями.
Почти все комбинации горячих клавиш универсальны и подходят для всех популярных редакторов и офисных программ — начиная Microsoft Office и заканчивая Google Docs. Большинство офисных хоткеев используют клавишу Ctrl. Чтобы горячие клавиши сработали, их нужно нажимать одновременно.
Сочетания клавиш для работы с документами:
- Ctrl + C Копировать
- Ctrl + V Вставить
- Ctrl + X Вырезать
- Ctrl + Z Отменить последнее действие
- Ctrl + Y Повторить отмененное действие
- Ctrl + A Выделить все
- Ctrl + S Сохранить документ
- Ctrl + H Найти и заменить
- Ctrl + B Применить жирный шрифт
- Ctrl + I Курсив
- Ctrl + U Подчеркивание
- Ctrl + N Создать новый документ
- Ctrl + O Открыть файл
- Ctrl + W Закрыть текущий документ или окно
- Ctrl + 1 Установить одинарный интервал между строками
- Ctrl + 2 Установить двойной интервал между строками
- Ctrl + 5 Установить полуторный интервал между строками
- Ctrl + Home Перейти к началу документа
- Ctrl + End Перейти к концу документа
Есть и более редкие комбинации горячих клавиш для работы с документами, о которых мало кто знает. Например, курсор можно перемещать в начало или конец строчки нажатием клавиш Home и End. А нажатие Ctrl и стрелочки «вправо» или «влево» перекинет на слово вправо или влево.