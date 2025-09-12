НАВЕРХ
Горячие клавиши Windows для работы с документами

Горячие клавиши Windows
Горячие клавиши Windows — комбинации на клавиатуре, которые мгновенно выполняют нужное действие, экономя время пользователя. Иногда их называют хоткеями. 

Почти все комбинации горячих клавиш универсальны и подходят для всех популярных редакторов и офисных программ — начиная Microsoft Office и заканчивая Google Docs. Большинство офисных хоткеев используют клавишу Ctrl. Чтобы горячие клавиши сработали, их нужно нажимать одновременно.

Сочетания клавиш для работы с документами:

  • Ctrl + C Копировать
  • Ctrl + V Вставить
  • Ctrl + X Вырезать
  • Ctrl + Z Отменить последнее действие
  • Ctrl + Y Повторить отмененное действие
  • Ctrl + A Выделить все
  • Ctrl + S Сохранить документ
  • Ctrl + H Найти и заменить
  • Ctrl + B Применить жирный шрифт
  • Ctrl + I Курсив
  • Ctrl + U Подчеркивание
  • Ctrl + N Создать новый документ
  • Ctrl + O Открыть файл
  • Ctrl + W Закрыть текущий документ или окно
  • Ctrl + 1 Установить одинарный интервал между строками
  • Ctrl + 2 Установить двойной интервал между строками
  • Ctrl + 5 Установить полуторный интервал между строками
  • Ctrl + Home Перейти к началу документа
  • Ctrl + End Перейти к концу документа
Чтобы сочетания для жирного шрифта (Ctrl + B), курсива (Ctrl + I) и подчеркивания (Ctrl + U) сработали, необходимо предварительно выделить текст, который требуется отформатировать.

Есть и более редкие комбинации горячих клавиш для работы с документами, о которых мало кто знает. Например, курсор можно перемещать в начало или конец строчки нажатием клавиш Home и End. А нажатие Ctrl и стрелочки «вправо» или «влево» перекинет на слово вправо или влево. 

