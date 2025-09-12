Горячие клавиши Windows для работы с документами

Горячие клавиши Windows — комбинации на клавиатуре, которые мгновенно выполняют нужное действие, экономя время пользователя. Иногда их называют хоткеями.

Почти все комбинации горячих клавиш универсальны и подходят для всех популярных редакторов и офисных программ — начиная Microsoft Office и заканчивая Google Docs. Большинство офисных хоткеев используют клавишу Ctrl. Чтобы горячие клавиши сработали, их нужно нажимать одновременно.

Сочетания клавиш для работы с документами:

Ctrl + C Копировать

Копировать Ctrl + V Вставить

Вставить Ctrl + X Вырезать

Вырезать Ctrl + Z Отменить последнее действие

Отменить последнее действие Ctrl + Y Повторить отмененное действие

Повторить отмененное действие Ctrl + A Выделить все

Выделить все Ctrl + S Сохранить документ

Сохранить документ Ctrl + H Найти и заменить

Найти и заменить Ctrl + B Применить жирный шрифт

Применить жирный шрифт Ctrl + I Курсив

Курсив Ctrl + U Подчеркивание

Подчеркивание Ctrl + N Создать новый документ

Создать новый документ Ctrl + O Открыть файл

Открыть файл Ctrl + W Закрыть текущий документ или окно

Закрыть текущий документ или окно Ctrl + 1 Установить одинарный интервал между строками

Установить одинарный интервал между строками Ctrl + 2 Установить двойной интервал между строками

Установить двойной интервал между строками Ctrl + 5 Установить полуторный интервал между строками

Установить полуторный интервал между строками Ctrl + Home Перейти к началу документа

Перейти к началу документа Ctrl + End Перейти к концу документа

Чтобы сочетания для жирного шрифта (Ctrl + B), курсива (Ctrl + I) и подчеркивания (Ctrl + U) сработали, необходимо предварительно выделить текст, который требуется отформатировать.

Есть и более редкие комбинации горячих клавиш для работы с документами, о которых мало кто знает. Например, курсор можно перемещать в начало или конец строчки нажатием клавиш Home и End. А нажатие Ctrl и стрелочки «вправо» или «влево» перекинет на слово вправо или влево.