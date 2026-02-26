НАВЕРХ
Ростелеком запустил медицинские консультации через Max

Sibnet.ru
Ростелеком вместе с региональными министерствами здравоохранения расширил функционал медицинского чат-бота в национальном мессенджере Max, сообщила пресс-служба компании.

Теперь жители 24 пилотных российских регионов могут не только записаться на прием в поликлинику через Max, но и получить консультацию врача онлайн, а также дистанционно закрыть больничный лист, отмечается в сообщении.

Соответствующие чат-боты региональных министерств здравоохранения доступны круглосуточно. Они прошли верификацию и отмечены специальным значком, подтверждающим достоверность предоставляемой информации.

Для проведения консультации с врачом онлайн необходимо открыть официальный чат-бот регионального министерства здравоохранения в мессенджере, авторизоваться через «Госуслуги» и забронировать удобное время.

После приема можно удаленно получить протокол консультации, заверенный электронной подписью врача, а также дистанционно закрыть больничный лист, если позволяет состояние пациента и регламент.

В перспективе возможности чат-ботов в Max будут расширены — планируется добавить функцию подписания документов онлайн. Например, пациенты смогут отправлять через мессенджер согласия на обработку данных или медицинское вмешательство». 

