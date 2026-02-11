НАВЕРХ
Как создать цифровой ID в мессенджере Max

Sibnet.ru
Цифровой ID в Max
Фото: © Sibnet.ru
Цифровой ID в мессенджере Max — электронный аналог бумажных документов для подтверждения возраста, статуса студента, многодетного родителя, инвалида или пенсионера. Ниже инструкция, которая поможет быстро создать цифровой ID в Max.

Цифровой ID хранит электронные версии документов человека, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях. Больше не нужно носить с собой паспорт, СНИЛС или полис ОМС, достаточно смартфона.

Как создать цифровой ID

Для регистрации цифрового ID доступно несколько вариантов. Проще всего воспользоваться уже зарегистрированной биометрией. Если ее нет, подойдет загранпаспорт нового поколения или обычные водительские права.

Перед регистрацией необходимо обновить приложения Max и «Госуслуги» до последней версии. Затем в разделе «Профиль» мессенджера выбрать иконку «Цифровой ID» и нажать «Создать».

Пользователю будет предложено дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца» и перейти в «Госуслуги», где останется дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии.

В настройках телефона нужно будет разрешить вход по отпечатку и сохранить их — также, как для блокировки экрана.

Цифровой ID в Max
Фото: © Sibnet.ru

На финальном этапе нужно сделать селфи. Проверка фото обычно занимает около минуты, после чего цифровой ID будет готов. 

Если ранее зарегистрированной биометрии нет, цифровой ID можно создать c помощью водительского удостоверения или загранпаспорта нового образца. Для смартфонов с NFC достаточно считать чип паспорта. Также можно ввести данные загранпаспорта вручную. Либо зарегистрировать биометрию в банке и вернуться в Max.

Как работает цифровой ID

Чтобы пользоваться цифровым ID, достаточно зайти в профиль в мессенджере Маx и нажать на соответствующий раздел. Далее кликнуть на «Показать ID». Сгенерируется QR-код со сроком действия 30 секунд.

Проверяющий отсканирует код своим устройством и увидит необходимый статус (например, «Совершеннолетний» или «Статус студента подтвержден»). Персональные данные при этом не раскрываются.

При желании в цифровой ID можно добавить электронные версии документов с «Госуслуг» и предъявлять их.

Как добавить документы в цифровой ID

Добавить документы можно без создания цифрового ID. Можно привязать паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права и медицинский страховой полис. Чтобы это сделать, нужно перейти в раздел «Профиль», затем в «Цифровой ID» и нажать на папку с названием документа.

Цифровой ID может быть привязан только к одному устройству. При выпуске на новом смартфоне пользователю будет предложено удалить текущий ID.

Останется нажать «Добавить документы», пройти авторизацию на «Госуслугах» и подтвердить согласие на обработку персональных данных. После этого все документы, привязанные к «Госуслугам», появятся в цифровом ID мессенджера. 

Как создать цифровой ID в мессенджере Max
11.02.26, 09:59
