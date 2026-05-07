Telega запустил платную подписку для доступа

Мессенджер Telega, альтернативный клиент Telegram, запустил тестирование платной подписки «Телега Плюс» для доступа к приложению «без ожидания».

На первом этапе подписка будет доступна 1 миллиону пользователей из списка ожидания, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса. Стоимость подписки составит 99 рублей в месяц, для новых пользователей — 1 рубль в первый месяц.

Разработчики отметили, что это позволит команде постепенно масштабировать сервис и сделать процесс подключения максимально удобным в условиях, когда число желающих подключиться значительно превысило прогнозы команды.

После блокировки мессенджера Telegram неофициальный клиент Telega стал самым быстрорастущим мессенджером в России — за месяц его аудитория выросла на 160%, до 7,5 миллиона человек.

Из-за резкого роста пользователей в марте 2026 года Telega перестал регистрировать новых пользователей. Пользователей, которые пытались его сделать, поместили в список ожидания.

