Современные смартфоны имеют относительно короткий срок службы. Они быстро морально устаревают и при поломках их часто уже нет смысла чинить. Эксперты «Роскачества» рассказали, куда сдать нерабочий аппарат.

Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя. В них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде. Особенно опасен аккумулятор: он содержит токсичные свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий, кадмий, предупредили эксперты.

Есть несколько вариантов, куда сдать нерабочий телефон:

Скупка на запчасти. Более или менее современный, но сломанный аппарат, можно сдать на запасные части за деньги. Даже неисправные гаджеты имеют ценность благодаря отдельным компонентам (экрану, процессору, камере, шлейфам, разъемам и т.д). Скупкой обычно занимаются специализированные сервисные центры и магазины б/у электроники.

Экологичная утилизация. Если устройство совсем древнее или разбито вдребезги, оно вряд ли представит интерес для перекупщиков. Его стоит сдать в пункты переработки. Такие пункты есть в каждом большом городе. Специалисты аккуратно разберут аппарат и отправят компоненты на переработку без риска для окружающей среды.

Программы Trade-in. Если смартфон имеет дефекты, но включается, его можно сдать для получения скидки на покупку нового устройства. Такие программы действуют в торговых сетях по продаже электронике и у операторов мобильной связи.