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Мобильный трафик «Макса» станет бесплатным

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер «Макс»
Фото: © Sibnet.ru

«Мегафон», «Билайн», МТС и Т2 договорились с «Максом» об обнулении платы с 1 августа за весь мобильный трафик, приходящийся на него, сообщила пресс-служба мессенджера.

Речь идет как о трафике на сообщения и цифровые сервисы на платформе, так и о передаче данных во время звонков и отправки файлов.

Таким образом, с 1 августа использование пользователями «Макса» не будет тарифицироваться, их пакеты мобильного трафика расходоваться не будут. «Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент»,— заявил гендиректор «Макса» Фарит Хуснояров.

Обнуление платы также анонсировали в Минцифры России. «Им ["Максом"] можно будет пользоваться, «даже если гигабайты закончились», — отметили в ведомстве.

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Топ комментариев

rumatam

ну и какие народные вопросы они решат...............

_ASUS__

давно пора ... щёлкать языком не кули ворочать

Очаков

Гонять на авто по кладбищу? Очень странное времяпровождение.

Uynachalnica

А в чем разница между 5.96 и 133.9? А тут Лерчек судят. Где заявленное Песковым единство?