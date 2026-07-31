Мобильный трафик «Макса» станет бесплатным

«Мегафон», «Билайн», МТС и Т2 договорились с «Максом» об обнулении платы с 1 августа за весь мобильный трафик, приходящийся на него, сообщила пресс-служба мессенджера.

Речь идет как о трафике на сообщения и цифровые сервисы на платформе, так и о передаче данных во время звонков и отправки файлов.

Таким образом, с 1 августа использование пользователями «Макса» не будет тарифицироваться, их пакеты мобильного трафика расходоваться не будут. «Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент»,— заявил гендиректор «Макса» Фарит Хуснояров.

Обнуление платы также анонсировали в Минцифры России. «Им ["Максом"] можно будет пользоваться, «даже если гигабайты закончились», — отметили в ведомстве.