Realme покинет китайский рынок

Бренд Realme объявил о прекращении разработки новых смартфонов и приостановке деятельности на внутреннем рынке Китая.

Решение принято материнским холдингом Oppo на фоне масштабной реструктуризации своих дочерних брендов. Поставки текущих моделей Realme на китайские склады уже прекращены, оставшиеся запасы планируется полностью распродать к ноябрю, пишет Digital Chat Station.

Главная цель изменений — устранение внутренней конкуренции внутри холдинга. Теперь Realme полностью переключится на международный рынок, разработка устройств будет вестись исключительно с прицелом на глобальных пользователей.

В текущем году не ожидается анонсов новых смартфонов Neo и GT, эти линейки в качестве флагманских заменит номерная серия. Сейчас актуальная топовая линейка бренда — Realme 16, 16 Pro и 16 Pro+.

Также заявлена унификация программного обеспечения — устройства Realme и OnePlus по всему миру смогут обновиться до ColorOS от Oppo. Ожидается объединение трех фирменных оболочек Android (ColorOS, OxygenOS и realme UI) под одной основной платформой.