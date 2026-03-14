Как зарегистрировать биометрию

Биометрия в России используется как способ идентификации личности, заменяющий бумажные документы и пароли при получении различных услуг. Она имеет три уровня, и зарегистрировать ее можно несколькими способами.
Биометрия имеет три уровня. Упрощенная позволяет войти на «Госуслуги» без пароля и оформить некоторые услуги (например, проезд в метро или покупку товаров).
Стандартная биометрия дает больше возможностей, например, оформление eSIM или карты болельщика.
Подтвержденная (продвинутая) биометрия — это способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. С ее помощью можно получить нотариальные услуги, взять кредит в банке или оформить вклад, получить квалифицированную электронную подпись.
Регистрация упрощенной биометрии:
- установить на смартфон приложение «Госуслуги Биометрия», которое подскажет последовательность действий
- дать согласие на обработку данных
- сделать селфи, следуя подсказкам
Регистрация стандартной биометрии:
- в приложении выбрать регистрацию стандартной биометрии
- дать согласие на обработку данных
- отсканировать загранпаспорт нового образца камерой телефона и считать с него зашифрованные данные при помощи NFC-модуля
- сделать селфи, следуя подсказкам
- произнести три последовательности цифр
Регистрация подтвержденной биометрии:
- выбрать центр обслуживания (МФЦ)
- взять с собой паспорт и СНИЛС
- с помощью сотрудника центра сделать селфи и записать голос
Подтвержденную биометрию регистрируют также в отделениях банков-партнеров. Их перечень есть на сайте Банка России. Можно воспользоваться сервисом выездной регистрации. Сотрудник банка приедет домой и проведет нужные операции. Услуга предоставляется бесплатно. При этом быть клиентом банка необязательно.
Как удалить биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе проводится добровольно и только с согласия гражданина. После регистрации можно в любой момент отказаться от использования биометрии тремя способами.
Лично в центре обслуживания:
- обратится в любой офис МФЦ с паспортом
- заполнить заявление об отказе от сбора и размещения биометрических персональных данных
- сотрудник МФЦ зарегистрирует отказ, после чего данные не могут быть использованы или переданы
Через «Госуслуги» (онлайн):
- войти в личный кабинет на «Госуслугах».
- перейти в раздел «Профиль» — «Биометрия».
- нажать кнопку «Удалить»
Отзыв согласия у банков:
- можно отозвать согласие на обработку данных непосредственно у банка или другой организации, которая их собирала.
Как отказаться от биометрии
Чтобы отказаться от сбора и размещения биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), нужно обратиться лично в МФЦ с паспортом и заполнить заявление.
После отказа от сбора и размещения зарегистрировать новую биометрию нельзя. Биометрия, которая была зарегистрирована до оформления отказа, останется действительной. Вы сможете продолжить пользоваться доступными по ней услугами
Чтобы отменить отказ от сбора и размещения биометрии в ЕБС, нужно посетить отделение МФЦ с паспортом.
Отказ от биометрии не является основанием для отказа в оказании государственных или банковских услуг.