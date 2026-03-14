Как зарегистрировать биометрию

Биометрия в России используется как способ идентификации личности, заменяющий бумажные документы и пароли при получении различных услуг. Она имеет три уровня, и зарегистрировать ее можно несколькими способами.

Биометрия имеет три уровня. Упрощенная позволяет войти на «Госуслуги» без пароля и оформить некоторые услуги (например, проезд в метро или покупку товаров). 

Стандартная биометрия дает больше возможностей, например, оформление eSIM или карты болельщика.

Подтвержденная (продвинутая) биометрия — это способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. С ее помощью можно получить нотариальные услуги, взять кредит в банке или оформить вклад, получить квалифицированную электронную подпись.

Регистрация упрощенной биометрии:

  • установить на смартфон приложение «Госуслуги Биометрия», которое подскажет последовательность действий
  • дать согласие на обработку данных
  • сделать селфи, следуя подсказкам
Провереить статус биометрии и срок ее действия можно: в личном кабинете на «Госуслугах», личном кабинете на портале диной биометрической системе (ЕБС), приложении «Госуслуги Биометрия»

Регистрация стандартной биометрии:

  • в приложении выбрать регистрацию стандартной биометрии
  • дать согласие на обработку данных
  • отсканировать загранпаспорт нового образца камерой телефона и считать с него зашифрованные данные при помощи NFC-модуля
  • сделать селфи, следуя подсказкам
  • произнести три последовательности цифр

Регистрация подтвержденной биометрии:

  • выбрать центр обслуживания (МФЦ)
  • взять с собой паспорт и СНИЛС
  • с помощью сотрудника центра сделать селфи и записать голос

Подтвержденную биометрию регистрируют также в отделениях банков-партнеров. Их перечень есть на сайте Банка России. Можно воспользоваться сервисом выездной регистрации. Сотрудник банка приедет домой и проведет нужные операции. Услуга предоставляется бесплатно. При этом быть клиентом банка необязательно.

Как удалить биометрию

Регистрация в Единой биометрической системе проводится добровольно и только с согласия гражданина. После регистрации можно в любой момент отказаться от использования биометрии тремя способами.

Лично в центре обслуживания:

  • обратится в любой офис МФЦ с паспортом
  • заполнить заявление об отказе от сбора и размещения биометрических персональных данных
  • сотрудник МФЦ зарегистрирует отказ, после чего данные не могут быть использованы или переданы

Через «Госуслуги» (онлайн):

  • войти в личный кабинет на «Госуслугах».
  • перейти в раздел «Профиль» — «Биометрия».
  • нажать кнопку «Удалить»

Отзыв согласия у банков:

  • можно отозвать согласие на обработку данных непосредственно у банка или другой организации, которая их собирала.

Как отказаться от биометрии

Чтобы отказаться от сбора и размещения биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), нужно обратиться лично в МФЦ с паспортом и заполнить заявление.

После отказа от сбора и размещения зарегистрировать новую биометрию нельзя. Биометрия, которая была зарегистрирована до оформления отказа, останется действительной. Вы сможете продолжить пользоваться доступными по ней услугами

Чтобы отменить отказ от сбора и размещения биометрии в ЕБС, нужно посетить отделение МФЦ с паспортом.

Отказ от биометрии не является основанием для отказа в оказании государственных или банковских услуг.

