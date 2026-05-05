НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Состоится историческая онлайн‑игра «Наша Победа»

Источник:
Sibnet.ru
136 0
Состоится историческая онлайн-игра «Наша Победа»
Фото: © игра-нашапобеда.рф

Историческая интеллектуальная онлайн-игра «Наша Победа» пройдет 5 мая 2026 года, принять участие в ней может любой желающий.

Интеллектуальное состязание в 2026 году посвящено тем, кто ковал победу вдали от линии фронта — рабочим у заводских станов, сотрудникам госпиталей и врачам, железнодорожникам, труженикам сельского хозяйства.

Участникам игры предстоит ответить на 15 вопросов, разделенных на два блока. Вопросы подготовлены на основе архивных документов, фотографий и видеоматериалов, прошедших экспертизу профессиональных историков.

Принять участие в игре «Наша Победа» могут все желающие в возрасте от 14 лет, потребуется регистрация на официальном сайте проекта. Для удобства игроков организовано два временных слота с учетом часовых поясов:

  • В 10 часов по московскому времени для Дальневосточного, Сибирского, Южного и Приволжского федеральных округов, а также для исторических территорий РФ.
  • В 15.00 по московскому времени для Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов.

По итогам каждой из двух игр будут определены лучшие участники: десять победителей из России и пять — среди международных. Победители, набравшие наибольшее количество баллов за минимальное время, получат ценные призы.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Заблокирована продажа питьевой воды Baikal Pearl
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Косметика из тканей умерших людей вызвала споры в Южной Корее
Расширен список профессий для альтернативной службы
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Красная площадь появилась в «Мире танков»
Обсуждение (0)
Картина дня
Армия России
Россия объявила перемирие в честь Дня Победы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
Метеор, болид, метеорит
Землю накроет «хвост» кометы Галлея
ВМС США
Иран не дал американским эсминцам войти в Ормузский пролив
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
24
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
11
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
10
Путин анонсировал строительство моста на Сахалин