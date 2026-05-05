Состоится историческая онлайн‑игра «Наша Победа»

Историческая интеллектуальная онлайн-игра «Наша Победа» пройдет 5 мая 2026 года, принять участие в ней может любой желающий.

Интеллектуальное состязание в 2026 году посвящено тем, кто ковал победу вдали от линии фронта — рабочим у заводских станов, сотрудникам госпиталей и врачам, железнодорожникам, труженикам сельского хозяйства.

Участникам игры предстоит ответить на 15 вопросов, разделенных на два блока. Вопросы подготовлены на основе архивных документов, фотографий и видеоматериалов, прошедших экспертизу профессиональных историков.

Принять участие в игре «Наша Победа» могут все желающие в возрасте от 14 лет, потребуется регистрация на официальном сайте проекта. Для удобства игроков организовано два временных слота с учетом часовых поясов:

В 10 часов по московскому времени для Дальневосточного, Сибирского, Южного и Приволжского федеральных округов, а также для исторических территорий РФ.

В 15.00 по московскому времени для Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов.

По итогам каждой из двух игр будут определены лучшие участники: десять победителей из России и пять — среди международных. Победители, набравшие наибольшее количество баллов за минимальное время, получат ценные призы.

