Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО

Девятилетняя девочка Эмилия покорила арабский мир песней «Калинка-малинка» на шоу The Voice Kids: Ahla Sawt.

Эмилия исполнила «Калинку-малинку» на двух языках и развернула к себе всех трех членов жюри. По данным телеграм-канала Shot, у девочки мама — русская, а папа — иорданец.

После выступления Эмилии в арабском мире стали распространятся тик-токи под «Калинку».

Песня «Калинка-малинка» считается народной, но у нее есть автор. Композитор, фольклорист и музыковед Иван Ларионов сочинил ее в 1860 году в Саратове для любительского спектакля по мотивам драмы «Бобыль».