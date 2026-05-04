Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО

Sibnet.ru
Девятилетняя девочка Эмилия покорила арабский мир песней «Калинка-малинка» на шоу The Voice Kids: Ahla Sawt.

Эмилия исполнила «Калинку-малинку» на двух языках и развернула к себе всех трех членов жюри. По данным телеграм-канала Shot, у девочки мама — русская, а папа — иорданец.

После выступления Эмилии в арабском мире стали распространятся тик-токи под «Калинку».

Песня «Калинка-малинка» считается народной, но у нее есть автор. Композитор, фольклорист и музыковед Иван Ларионов сочинил ее в 1860 году в Саратове для любительского спектакля по мотивам драмы «Бобыль».

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

D_I_A_B_L_O_o

Угрозы колективного запада растут, запад использует двойные стандарты, Россия мощьное и независимое государство,...

Danilon

Откуда столько мании величия ? Да плевать всему миру на его заявления. Ну расскажет он опять про половцев...

DEMON01

Ну если официальные цифры разделить на 3 ,то получишь более менее реальные.