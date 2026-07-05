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РЕН ТВ запустил цикл научно-популярных программ с ИИ

Источник:
Sibnet.ru
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Заставка «Что мы знаем о планете Земля?»
Фото: © РЕН ТВ

Масштабный документальный цикл «Что мы знаем о планете Земля?», созданный с использованием искусственного интеллекта, стартует на РЕН ТВ с 5 июля, сообщила пресс-служба телеканала.

Программа «Что мы знаем о планете Земля?» — это захватывающее расследование тайн, загадок и неизвестных фактов об устройстве нашей планеты и жизни на ней, говорится в пресс-релизе. Ведущим цикла стал актер Алексей Гуськов.

С помощью технологий искусственного интеллекта ведущий перемещается по планете, погружая зрителя в новые обстоятельства и подкидывая очередную загадку. Задача — с помощью простых, но очень зрелищных экспериментов наглядно продемонстрировать суть явления и его механику.

Каждый фильм цикла исследует одно природное явление со всех сторон, область затрагиваемых научных знаний – география, биология, химия и физика. Темы ближайших выпусков: «Сколько раз вымирала жизнь?», «Как укротить ураганы?», «Зачем планете столько соли?» и «Почему Земля трещит по швам?».

«Мне такие форматы очень интересны. В первую очередь потому, что я сам для себя открываю что-то совершенно неожиданное. Наш проект поможет зрителю прийти к более глубокому пониманию вещей. Он словно переносит на новый уровень осознания, где повседневные проблемы уже не кажутся такими значительными, а воспринимаются как нечто мелкое и временное. И это осознание помогает жить легче», — отметил ведущий цикла Алексей Гуськов.

«Что мы знаем о планете Земля?» будет выходить в эфир по воскресеньям. Первая передача —5 июля в 16.55.

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