Netflix купил новые сезоны «Маши и Медведя»

Стриминговая платформа Netflix приобрела права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия Animaccord. Также продлено соглашение на показ предыдущих сезонов и спин-оффов проекта.

По условиям сделки Netflix оставит в своей библиотеке все семь уже вышедших сезонов мультсериала, а также спин-оффы «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши». Новые эпизоды смогут посмотреть более чем в ста странах мира, включая США и Европу, пишет Deadline.

Также платформа сможет добавить в библиотеку восьмой и девятый сезоны мультсериала. В настоящее время сериал переведен на 45 языков, а суммарное число просмотров серий на YouTube превышает 130 миллиардов.

Сериал попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Рекорд был зафиксирован 18 декабря 2018 года. На тот момент серию «Маша плюс каша» посмотрели 3 358 652 620 раз.