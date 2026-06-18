НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Netflix купил новые сезоны «Маши и Медведя»

Источник:
Deadline
248 0
«Маша и Медведь»
Фото: © Animaccord

Стриминговая платформа Netflix приобрела права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия Animaccord. Также продлено соглашение на показ предыдущих сезонов и спин-оффов проекта.

По условиям сделки Netflix оставит в своей библиотеке все семь уже вышедших сезонов мультсериала, а также спин-оффы «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши». Новые эпизоды смогут посмотреть более чем в ста странах мира, включая США и Европу, пишет Deadline.

Также платформа сможет добавить в библиотеку восьмой и девятый сезоны мультсериала. В настоящее время сериал переведен на 45 языков, а суммарное число просмотров серий на YouTube превышает 130 миллиардов.

Сериал попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube. Рекорд был зафиксирован 18 декабря 2018 года. На тот момент серию «Маша плюс каша» посмотрели 3 358 652 620 раз.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон сообщил об «агрессивном» раке
Стартует второй сезон реалити-шоу «Мастера игры»
Первый канал перезапустит «Фабрику звезд»
Выходит девятый сезон мультсериала «Рик и Морти»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
Правила владения оружием смягчили в России
Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+
Президент Польши поставил Зеленскому ультиматум
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Топ комментариев

DreamDragon

Окей, ситуация: сим утеряна/заблокирована, или телефон вдруг сломался - что делать?Не говоря уже о том...

pepelmetal

А мелкобританские пенсионеры по мусоркам роются наверно потому что на яхту копят🤣?

fender1984

А чё, вот прям у всех-всех-всех английских пенсионеров есть яхты?

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного