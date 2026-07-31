Бен Аффлек выиграл $1 млн в «Кто хочет стать миллионером?»

Актер Бен Аффлек принял участие в телешоу «Кто хочет стать миллионером?» на канале ABC и выиграл 1 миллион долларов, который отдаст на благотворительность.

Эфир вышел в среду, 30 июля. Партнером Аффлека стал многократный чемпион шоу «Рискуй!» Джейми Динг.

Финальный вопрос на 1 миллион долларов был посвящен индейкам, помилованным на День благодарения. Игроки должны выбрать, какое имя никогда не давали птице. В качестве ответов были: арахисовое масло и джем, картофельные шарики, макароны с сыром и спагетти с фрикадельками.

Аффлек и Динг решили воспользоваться подсказкой ведущего Джимми Киммела. Тот ответил, что ему не нравится вариант «спагетти с фрикадельками». Игроки доверились ведущему и победили.

Выигрыш направят в фонд Eastern Congo Initiative, основанный Аффлеком для помощи организациям в восточной части Демократической Республики Конго.