Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской

Источник: РБК
РБК
Берингов пролив
Фото: NASA

Российские ученые усомнились в возможности построить плотину между Россией и Аляской. Такую идею о борьбе с изменениями климата выдвинули западные специалисты.

Ученые из Нидерландов предложили построить плотину протяженностью в 80 километров через Берингов пролив. Согласно статье, опубликованной в журнале Science Advances, сооружение может предотвратить коллапс Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) — системы течений в Атлантическом океане, которая играет ключевую роль в регулировании климата Земли.

Ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Александр Осадчиев прокомментировал РБК, что построить плотину очень сложно технически с учетом ширины и глубины пролива.

«Там очень сложные ледовые условия, и это очень отдаленная территория. Если строить там такое серьезное гидротехническое сооружение, чтобы оно противостояло ледовому воздействию, противостояло волнению, которое очень сильно в этих местах, штормам, — теоретически это возможно, но это настолько дорого стоит, что никто этим не будет реально заниматься в ближайшие десятилетия», — сказал он.

Неизвестно, каковы будут последствия перекрытия Берингова пролива для климата в течение ближайших нескольких десятилетий — наоборот можно ускорить глобальное потепление, указал ученый.

Старший преподаватель географического факультета МГУ Сергей Мухаметов отметил, что статья написана «в духе европейцев, которые хотят за чужой счет улучшить себе жизнь».

