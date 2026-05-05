Илон Маск процитировал Достоевского

Источник:
Sibnet.ru
Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: © пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций Бразилии

Самый богатый человек на Земле Илон Маск поделился в соцсети Х цитатой из романа русского писателя Федора Достоевского «Неточка Незванова».

Американский предприниматель сделал репост отрывка из романа: «Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда».

Комментарий к цитате гласит, что Достоевский «уловил суть современного нищающего прогрессивного деятеля на 150 лет раньше своего времени».

Среди маркеров такого человека перечислены «убеждение в высшей судьбе, отсутствие пути для ее достижения и страдания, перерастающие в ненависть к окружающему миру».

