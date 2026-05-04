Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите

Скульптуру золотого самородка официально открыли в Забайкальском государственном университете. Природная форма стала объектом для шуток, студенты прозвали изваяние «золотым фаллосом».

Официальное открытие самородка состоялось в конце апреля, следует из репортажа РТК «Забайкалье».

Работа известного скульптора Даши Намдакова представляет собой трехметровое абстрактное изваяние золотого цвета, отлитое из бронзы и покрытое сусальным золотом. Она похожа на большой кокон, стоящий на черном постаменте.

Это диалог между древней традицией, современным искусством и наукой, который вдохновит студентов на поиск своей внутренней, уникальной «драгоценности», приводится в сюжете телеканала мнение художника.

«Произведения Даши всегда несут важные смыслы и заставляют думать, расширять мировоззрение, учат воспринимать мир в его многообразии и сложности», — сообщил изданию «Подъем» представитель ЗабГУ.