Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите

Скульптура «Самородок» Даши Намдакова
Фото: © кадр из видео РТК «Забайкалье»

Скульптуру золотого самородка официально открыли в Забайкальском государственном университете. Природная форма стала объектом для шуток, студенты прозвали изваяние «золотым фаллосом».

Официальное открытие самородка состоялось в конце апреля, следует из репортажа РТК «Забайкалье».

Работа известного скульптора Даши Намдакова представляет собой трехметровое абстрактное изваяние золотого цвета, отлитое из бронзы и покрытое сусальным золотом. Она похожа на большой кокон, стоящий на черном постаменте.

Это диалог между древней традицией, современным искусством и наукой, который вдохновит студентов на поиск своей внутренней, уникальной «драгоценности», приводится в сюжете телеканала мнение художника.

«Произведения Даши всегда несут важные смыслы и заставляют думать, расширять мировоззрение, учат воспринимать мир в его многообразии и сложности», — сообщил изданию «Подъем» представитель ЗабГУ.

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

DEMON01

Ну если официальные цифры разделить на 3 ,то получишь более менее реальные.

_ASUS__

забавно наблюдать за тем как законченный шулер обвиняет в обмане других ... клиника уровня местных молчаливых...

mosquito__2010

т.е. британия на украине своим геноцидом украинского населения создаёт условия естественной саморегулируемости...