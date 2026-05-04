Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом беспилотников по параду Победы 9 мая в Москве.

«Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», — сказал он во время саммита Европейского политического сообщества в Армении, трансляция велась на YouTube-канале его офиса.

Саммит проходит в Армении с 4 по 5 мая. На нем собрались лидеры стран Евросоюза, Западных Балкан, Южного Кавказа, а также Украины и Молдавии. Зеленский прибыл в Ереван для участия в мероприятии 3 мая.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет без колонны военной техники. Также в нем не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов.

Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
Топ комментариев

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

mosquito__2010

т.е. британия на украине своим геноцидом украинского населения создаёт условия естественной саморегулируемости...

D_I_A_B_L_O_o

Угрозы колективного запада растут, запад использует двойные стандарты, Россия мощьное и независимое государство,...

DEMON01

Ну если официальные цифры разделить на 3 ,то получишь более менее реальные.