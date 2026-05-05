#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Колумбии заявил о тысячах воюющих на Украине колумбийцах

ВСУ
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / CC BY-SA 2.0

Порядка 7 тысяч колумбийских наемников воюют на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти», — написал Петро в соцсети X.

Ранее 2025 года Петро призвал колумбийцев, воюющих на Украине, вернуться на родину, заявив, что их используют как «пушечное мясо».

В феврале 2026 года The Economist опубликовал статью, в которой сообщил, что число колумбийцев, участвующих в зарубежных вооруженных конфликтах, достигло рекордного уровня.

Их привлекают высокие зарплаты и возможность трудоустройства, а вербовка, в том числе для участия в боевых действиях на Украине, ведется через соцсети.

Обсуждение (5)
Топ комментариев

qseft

Идиоты,а вы к 30 году у власти ещё останетесь?Средства по карманам разойдутся,сколько их сидит уже и...

mosquito__2010

т.е. британия на украине своим геноцидом украинского населения создаёт условия естественной саморегулируемости...

Удавиков

песков прокомментирует об очередном цвете мифических линий, правда цвета для линий уже давно закончились,...

D_I_A_B_L_O_o

Угрозы колективного запада растут, запад использует двойные стандарты, Россия мощьное и независимое государство,...