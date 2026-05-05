Глава Колумбии заявил о тысячах воюющих на Украине колумбийцах

Порядка 7 тысяч колумбийских наемников воюют на стороне Вооруженных сил Украины, сообщил президент Колумбии Густаво Петро.

«Семь тысяч колумбийцев с военной подготовкой воюют на чужой войне и бессмысленно умирают на Украине. Мы не хотим быть экспортерами смерти», — написал Петро в соцсети X.

Ранее 2025 года Петро призвал колумбийцев, воюющих на Украине, вернуться на родину, заявив, что их используют как «пушечное мясо».

В феврале 2026 года The Economist опубликовал статью, в которой сообщил, что число колумбийцев, участвующих в зарубежных вооруженных конфликтах, достигло рекордного уровня.



Их привлекают высокие зарплаты и возможность трудоустройства, а вербовка, в том числе для участия в боевых действиях на Украине, ведется через соцсети.