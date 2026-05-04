Заблокирована продажа питьевой воды Baikal Pearl

Продажа 112 тысяч бутылок воды марки Baikal Pearl заблокирована системой «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора из-за потенциальной небезопасности для граждан, сообщил Центр развития перспективных технологий.

Для продажи заблокировали партию продукта в стеклянной таре объемом 0,53 литра, которая была произведена и разлита 22 августа 2025 года. Блокировка инициирована для недопущения возможного вреда жизни и здоровью россиян.

Baikal Pearl — бренд природной питьевой артезианской воды, он производится компанией «Море Байкал» в Иркутске. Согласно описанию производителя, вода добывается из источника глубиной более 60 метров в окрестностях Байкала.

Дизайн бутылки и логотип созданы с элементами, связанными с озером: наскальными рисунками с утеса на берегу Байкала под названием Саган Заба и линией воды в виде волны.