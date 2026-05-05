Появление баннера «С днем Попеды!» назвали диверсией

Баннер «С днем Попеды!» появился в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Мэр города назвал произошедшее «диверсией» и пообещал расследование в ФСБ.

Баннер с опечаткой повесили на здании местной Детской школы искусств. Оно находится в центральной части города, недалеко от площади. Фотографии сразу же появились в городских пабликах.

Мэр Пыть-Яха Сергей Елишев сообщил изданию «Подъем», что рассматривает происходящее как диверсию, потому что этот подрядчик был замечен в подобном не раз. «Этот подрядчик сразу всё снимает, но кто-то сфотографировал, и уже в течение получаса выходит пост, что в Пыть-Яхе разместили…» — сказал Елишев.

По его словам, баннер «с правильной буквой» появился «через пару-тройку часов». Подрядчика вызвали в мэрию «на ковер» рассказать, как все это получилось. «Проводим расследование, вплоть до того, что будем направлять в управление ФСБ — пусть разбираются», — отметил мэр.

В прошлом году в Пыть-Яхе на баннере для местной гимназии было указано, что Великая Отечественная война якобы длилась с 1941 по 2025 годы. Еще одним скандальным инцидентом стала расклейка баннера с вертолетом, в котором жители опознали вражескую технику.