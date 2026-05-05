НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Появление баннера «С днем Попеды!» назвали диверсией

Источник:
Sibnet.ru
345 3
Баннер «С днем Попеды!» в Пыть-Яхе ХМАО
Фото: © vk.com / Типичный Пыть-Ях

Баннер «С днем Попеды!» появился в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Мэр города назвал произошедшее «диверсией» и пообещал расследование в ФСБ.

Баннер с опечаткой повесили на здании местной Детской школы искусств. Оно находится в центральной части города, недалеко от площади. Фотографии сразу же появились в городских пабликах.

Мэр Пыть-Яха Сергей Елишев сообщил изданию «Подъем», что рассматривает происходящее как диверсию, потому что этот подрядчик был замечен в подобном не раз. «Этот подрядчик сразу всё снимает, но кто-то сфотографировал, и уже в течение получаса выходит пост, что в Пыть-Яхе разместили…» — сказал Елишев.

По его словам, баннер «с правильной буквой» появился «через пару-тройку часов». Подрядчика вызвали в мэрию «на ковер» рассказать, как все это получилось. «Проводим расследование, вплоть до того, что будем направлять в управление ФСБ — пусть разбираются», — отметил мэр.

В прошлом году в Пыть-Яхе на баннере для местной гимназии было указано, что Великая Отечественная война якобы длилась с 1941 по 2025 годы. Еще одним скандальным инцидентом стала расклейка баннера с вертолетом, в котором жители опознали вражескую технику.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Состоится историческая онлайн‑игра «Наша Победа»
Заблокирована продажа питьевой воды Baikal Pearl
Гигантский «золотой фаллос» официально открыли в Чите
Косметика из тканей умерших людей вызвала споры в Южной Корее
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Красная площадь появилась в «Мире танков»
Обсуждение (3)
Картина дня
Армия России
Россия объявила перемирие в честь Дня Победы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о «режиме тишины» с 6 мая
Метеор, болид, метеорит
Землю накроет «хвост» кометы Галлея
ВМС США
Иран не дал американским эсминцам войти в Ормузский пролив
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
24
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
11
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
10
Путин анонсировал строительство моста на Сахалин