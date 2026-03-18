Почему кошки всегда приземляются на лапы

Сорвавшись с высоты, кошка молниеносно переворачивается в воздухе и неизменно приземляется на все четыре лапы. Благодаря чему пушистые акробаты исполняют такие эффектные трюки без точки опоры?

Секрет приземления кошек на четыре лапы в уникальной гибкости грудного отдела позвоночника. При падении кошки скручивают переднюю часть туловища в одну сторону, а нижнюю — в противоположную.

Эффект пружины позволяет животному мгновенно развернуться к земле. При этом у кошек есть необъяснимая склонность закручивать переднюю часть туловища в правую сторону, а нижнюю — в левую. Скорее всего, это связано с особенностями расположения внутренних органов.

Сам процесс состоит из множества элементов — сначала кошка в падении поворачивает голову в правильное положение, ориентируясь с помощью вестибулярного аппарата. Вслед за головой разворачивается передняя часть тела.

После этого она вытягивает задние лапы и поджимает передние, уменьшая момент инерции передней части тела и позволяя ей довернуться до конца. Затем кошка поджимает задние лапы и вытягивает передние, чтобы «докрутить» тело. Хвост работает в качестве балансира.

Эффект высоты

Если кошка падает с большой высоты, после переворачивания она рефлекторно расставляет лапы в стороны, увеличивая площадь тела. Это создает эффект парашюта, увеличивая сопротивление воздуха и замедляя скорость падения.

Именно поэтому кошки демонстрируют еще одно удивительное свойство — чем больше высота падения, тем выше их шансы на выживание. Исследования показали, что упавшие с высоты седьмого этажа кошки получали меньше травм в сравнении с теми, кто сорвался со второго.

В том числе поэтому не стоит экспериментировать с домашними питомцами, специально подбрасывая их. Несмотря на то, что способность падать на четыре лапы у кошек врожденная (проявляется уже у месячных котят), маленькая высота увеличивает риски травмы.