Белый дом объявил о конце войны с Ираном

Белый дом официально уведомил Конгресс США о том, что считает войну с Ираном завершенной. Соответствующее письмо парламентариям направил президент Дональд Трамп.

«С 7 апреля между Соединенными Штатами и Ираном не происходило обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля, завершены», — говорится в сообщении, которое цитирует Reuters.

Послание отправлено 1 мая — к этому моменту военная кампания против Ирана длилась 60 дней. Это крайний срок, в который, согласно принятой в 1973 году Резолюции, президент США может использовать вооруженные силы за рубежом без санкции Конгресса.

Эксперты считают, что своим заявлением Трамп попытался подавить спор о необходимости одобрения войны законодателями. В письме глава Белого дома подтверждает, что Иран продолжает представлять угрозу для США.

«Несмотря на успех операций Соединенных Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», — отмечается в документе.