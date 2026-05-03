Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля
Выступления президента России Владимира Путина на параде 9 Мая ждет весь мир, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, весь мир оправдано ждет
выступления российского лидера в День Победы.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что 9 Мая у Путина будет напряженный день с двусторонними встречами.