Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников

Терминал Starlink
Фото: © U.S. Air Force

Правительство запретило ввозить в Россию радиоэлектронные средства для приема и передачи сигнала от иностранных спутников, соответствующее постановление подписано премьером Михаилом Мишустиным.

Запрет касается терминалов приема радиоволн от космических объектов связи иностранных государств, не имеющих решения госкомиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот. Решение принято «в целях защиты национальной безопасности».

Ограничения будут действовать в течение шести месяцев. Они затрагивают базовые станции и маршрутизаторы. Фактически, постановление ограничивает ввоз терминалов Starlink и его ближайших технических аналогов.

Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что операторы низкоорбитальных систем обязаны уважать суверенитет и национальные законы стран, на территории которых они работают, данный вопрос обсуждается на площадке Совета Безопасности ООН.

Россия рассчитывает развернуть собственный аналог Starlink от SpaceX. Проект реализует российская компания «Бюро 1440» — на сегодня она вывела на орбиту первые 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет».

