Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина

Владимир Путин «скорее хорошо» работает на посту президента России считают 73% опрошенных россиян, следует из исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Это один из самых низких показателей за последние годы.

Оценка Путина на семь пунктов ниже, чем в феврале, и на три — чем в середине апреля. Значение стало минимальным с февраля 2022 года, когда этот показатель составлял 71%.

Ранее о снижении рейтинга президента России сообщал ВЦИОМ. По его данным, к середине апреля он дошел до 65,6%, постепенно опускаясь с начала 2026 года (в начале февраля он составлял 74,8%).

Также из результатов исследования, опубликованных 24 апреля, следовало, что 24,1% опрошенных россиян не доверяют Владимиру Путину, 23,3% респондентов не одобряют его работу.