НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина

Источник:
Sibnet.ru
297 3
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Владимир Путин «скорее хорошо» работает на посту президента России считают 73% опрошенных россиян, следует из исследования Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Это один из самых низких показателей за последние годы.

Оценка Путина на семь пунктов ниже, чем в феврале, и на три — чем в середине апреля. Значение стало минимальным с февраля 2022 года, когда этот показатель составлял 71%.

Ранее о снижении рейтинга президента России сообщал ВЦИОМ. По его данным, к середине апреля он дошел до 65,6%, постепенно опускаясь с начала 2026 года (в начале февраля он составлял 74,8%).

Также из результатов исследования, опубликованных 24 апреля, следовало, что 24,1% опрошенных россиян не доверяют Владимиру Путину, 23,3% респондентов не одобряют его работу.

Еще по теме
Политика #Россия
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (3)
Картина дня
Топ комментариев

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

Danilon

Когда человек делает гадости сразу многим людям, то это часто вредит здоровью. И не надо оправдываться...

Uynachalnica

А недавно было, что бизнес не облагают данью. Свое то подтянуть не хочет?

жизнилюб

пусть все чиновники от мэров городов до депутатов пожертвуют по 1 млрд на востановление страны и экономики...а...