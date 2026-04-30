Красная площадь появилась в «Мире танков»

Тематический ангар для машин в виде Красной площади появился в игре «Мир танков» в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте проекта.

«Огни иллюминации, знакомые мелодии военных лет, медали за подвиги на мундирах ветеранов... Мы хотели создать место, где можно на мгновение остановиться, отвлечься от накала сражений и почувствовать связь с великим прошлым», — говорится в сообщении.

Ангар выполнен в виде празднично украшенной площади, на нем размещены собор Василия Блаженного, ГУМ, Спасская башня и стены Кремля. Кроме того, доступен «Музей славы» — его экспозиция включает 36 советских машин, участвовавших в сражениях

Игроки могут получать новые косметические предметы, посвященные Дню Победы. Также в «Мире танков» стал доступен тематический PvE-режим. Праздничные мероприятия в игре продлятся до 18 мая.

