Легендарный «Морской бой» стартовал на Sibnet

Праздничная онлайн-игра «Морской бой» стартовала на портале Sibnet.ru. Турнир с призами от Ростелекома приурочен к празднованию Дня Победы.

Чтобы как можно быстрее потопить флот условного противника и набрать максимальное количество баллов, участникам с 28 апреля по 17 мая необходимо продемонстрировать свое тактическое мышление и удачливость.

Игроков ждет классический морской бой онлайн на поле из ста квадратов (10 на 10), где могут прятаться корабли. Флот состоит из четырех катеров (однопалубные), трех эсминцев (двухпалубные), двух крейсеров (трехпалубные) и одного линкора (четырехпалубный).

Каждый день доступно пять боев, после каждых десяти — открывается супербой с единственным кораблем. За победы начисляют баллы, за проигрыши — снимаются. Победителем «Морского боя» станет тот, кто наберет больше всех очков.

Самые меткие пользователи получат умные гаджеты, полезные сувениры, промокоды на образовательную платформу «Лицей», а также годовую подписку на видеосервис Wink, где собраны десятки тысяч фильмов и сериалов. Награда за первые три места — мощный саундбар.

Чтобы сразиться в «Морском бое», достаточно зайти на страницу игры и зарегистрироваться.