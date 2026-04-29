Скончался начальник из новосибирской ветеринарии

Глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур умер в 43 года.

Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт подтвердил агентству ТАСС факт смерти. «Точную причину произошедшего установят органы дознания», — сказал Шмидт.

По факту смерти Тура проводится проверка, сообщили правоохранительные органы агентству «Интерфакс».

«Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый», — сказала супруга Тура Елена изданию «НГС».

При этом источник телеграм-канала «Сибирский экспресс», знакомый с ситуацией, сообщил, что начальника отдела нашли в собственной машине с огнестрельным ранением.

В полномочия отдела, возглавляемого погибшим, входили, в том числе, мероприятия по организации карантина и изъятия домашних животных весной 2026 года, когда фермеры возмутились, что забой проводят без нормального объяснения ситуации.

Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов был отправлен в отставку из-за «накопившихся сигналов и претензий».