Скончался начальник из новосибирской ветеринарии

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Глава отдела организации противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Новосибирской области Сергей Тур умер в 43 года.

Начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт подтвердил агентству ТАСС факт смерти. «Точную причину произошедшего установят органы дознания», — сказал Шмидт.

По факту смерти Тура проводится проверка, сообщили правоохранительные органы агентству «Интерфакс».

«Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность. Он ушел на больничный и так получилось. Вчера приезжали и следователи, и участковый», — сказала супруга Тура Елена изданию «НГС».

При этом источник телеграм-канала «Сибирский экспресс», знакомый с ситуацией, сообщил, что начальника отдела нашли в собственной машине с огнестрельным ранением.

В полномочия отдела, возглавляемого погибшим, входили, в том числе, мероприятия по организации карантина и изъятия домашних животных весной 2026 года, когда фермеры возмутились, что забой проводят без нормального объяснения ситуации.

Министр сельского хозяйства Андрей Шинделов был отправлен в отставку из-за «накопившихся сигналов и претензий».

Еще по теме
Стрелявший на приеме Трампа заслушает обвинение
Мошенники стали обманывают россиян под видом соседей
Дроны повредили трубопровод с серной кислотой под Вологдой
Стрельба произошла на мероприятии с Трампом. ВИДЕО
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Sibnet начинает «Морской бой»
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Картина дня
Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
Флаг Финляндии
Тысячи финнов со знанием русского захотели стать шпионами
Главком ВСУ Александр Сырский
ВСУ построят сплошную линию обороны от Киева до Сум
Карина Акопова и Никита Рахманин
Экс-российские фигуристки выставили на продажу смартфоны с Олимпиады
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
