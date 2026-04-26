НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники стали обманывают россиян под видом соседей

Источник:
Sibnet.ru
284 2
Телеграм
Фото: © Sibnet.ru

Дистанционные мошенники стали обманывать россиян под предлогом онлайн-бесед соседей по дому на тему благоустройства территории, следует из материалов МВД РФ.

Аферисты присылают человеку приглашение присоединиться к онлайн-беседе соседей по дому и проголосовать за обустройство территории. Для учета голоса «администратор» чата просит жертву переслать «цифровой идентификатор», поступивший в смс, приводит ТАСС материалы МВД.

После отправки четырехзначного кода человек получает еще одно сообщение якобы от портала «Госуслуг» о множественных попытках входа в личный кабинет и необходимости связаться с техподдержкой.

Далее схема может развиваться по-разному. Человек может сам звонить мошенникам, рассчитывая пообщаться с «техслужбой». Либо они сами звонят жертве, представляются силовиками, сообщают о выявлении в базе документов доверенности в адрес террориста на распоряжение сберегательным счетом жертвы.

Потом лжесиловик успокаивает собеседника и предлагает якобы выход из ситуации. Он заключается в том, что жертве нужно перевести все накопления на «специальный счет». Введенный в заблуждение человек следует инструкции мошенников, переводит деньги и тем самым лишается их.

ЧП #Происшествия
Обсуждение (2)
