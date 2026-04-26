Дроны повредили трубопровод с серной кислотой под Вологдой

Пожарные
Фото: Александр Ситенький (Alexander Seetenky) / CC BY-SA 3.0

Пять человек получили ожоги после повреждения беспилотниками трубопровода с серной кислотой в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована», — написал Филимонов в своем телеграм-канале.

По его словам, силами Министерства обороны сбито 14 беспилотников, отражено не менее трех волн налетов;

Трубопровод находится на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». В результате атаки возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации вещества нет.

Еще по теме
Стрельба произошла на мероприятии с Трампом. ВИДЕО
ФСБ сорвала теракт против руководства Роскомнадзора. ВИДЕО
Дорога рухнула в Кузбассе. ВИДЕО
Три туриста насмерть замерзли в Бурятии
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
PlayStation ввела проверку возраста геймеров
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Captain Nemo

Эта говорильня уже лет 30 идет.За счет кого поднимать демографию,за счет гастрабайтеров из азиатских...

pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Улитка на склоне

Смешно. Соотношение цен и зарплат ну никак этого не позволит.

_ASUS__

ещё два года продолжающегося геноцида украинцев ... про репарации это конечно очень смешно то есть европой...