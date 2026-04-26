Дроны повредили трубопровод с серной кислотой под Вологдой

Пять человек получили ожоги после повреждения беспилотниками трубопровода с серной кислотой в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована», — написал Филимонов в своем телеграм-канале.

По его словам, силами Министерства обороны сбито 14 беспилотников, отражено не менее трех волн налетов;

Трубопровод находится на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». В результате атаки возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации вещества нет.